Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından tekrar başladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Geniş alan oyunları ile devam eden idman, çift kale maçla son buldu.

Sakatlığı devam eden Djaniny ve Trandsen'in takımdan ayrı koşu yaptıkları aktarıldı.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç