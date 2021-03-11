Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları
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Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

11.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:48
Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından tekrar başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından tekrar başladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Geniş alan oyunları ile devam eden idman, çift kale maçla son buldu.

Sakatlığı devam eden Djaniny ve Trandsen'in takımdan ayrı koşu yaptıkları aktarıldı.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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