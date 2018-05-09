Trabzonspor'da Burak Yılmaz Sezonu Kapattı

Trabzonsporlu golcü futbolcu Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle ligde kalan iki haftada takımını yalnız bırakacak.

Kulüpten alınan bilgiye göre; fıtık ameliyatı için Almanya'ya giden deneyimli oyuncu sezonu kapattı.

DAHA ÖNCE 4 FUTBOLCU SEZONU KAPATMIŞTI

Böylece Trabzonspor'da Burak ile birlikte sezonu kapatan oyuncu sayısı 5'e yükseldi. Daha önce Onur, Kamil Ahmet, Uğur ve Castillo da sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatmıştı.