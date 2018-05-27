Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın Bonservis Bedeli 4,5 Milyon Euro Olarak Belirlendi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın geleceği ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BURAK İÇİN BELİRLEDİĞİMİZ BONSERVİS BEDELİ 4,5 MİLYON EURO"

"Burak Yılmaz , Trabzonspor 'dan ayrılacak mı?" sorusunu yanıtlayan Başkan Ağaoğlu "Burak Yılmaz için öyle yazıldığı gibi al valizi git diye bir durum yok. Trabzonspor'un sözleşmeli oyuncusudur ve takımın kamp kadrosundadır. Her oyuncunun değeri, ağırlığı vardır. Şartlar göz önünde bulundurulduğunda Burak Yılmaz'ın maliyeti yüksek olabilir. Asla ve asla "oyuncunun motivasyonu bu açıklamalardan dolayı bozuluyor" yorumları çıkarılmamalı. 20 milyon kazananın motivasyonu bozulur mu? Burak Yılmaz için belirlediğimiz bonservis bedeli 4,5 milyon Euro'dur. 1 milyon euroda menajer ücreti var" dedi.