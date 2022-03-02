Trabzonspor'da bir oyuncunun testi pozitif çıktı - Haberler

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Trabzonspor'da bir oyuncunun testi pozitif çıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Trabzonspor'da bir oyuncunun testi pozitif çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, antrenman öncesi yapılan testlerde bir oyuncunun pozitif çıktığı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, antrenman öncesi yapılan testlerde bir oyuncunun pozitif çıktığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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