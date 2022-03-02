Trabzonspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler

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Trabzonspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA, Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzonspor Kulübü, bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadesine yer verildi.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Koronavirüs, Trabzonspor, PCR Testi, Spor, Haberler

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