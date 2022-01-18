Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler Spor
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Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulübü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan Kovid-19 PCR testinde bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

AA / Duygu Avunduk - Spor Haberleri

Trabzonspor, PCR Testi, Medya, Spor, Haber

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