Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzonspor Kulübü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan Kovid-19 PCR testinde bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır." ifadelerine yer verildi.