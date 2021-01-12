Trabzonspor'da, Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesi feshedildi
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Trabzonspor'da, Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesi feshedildi

12.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 12.01.2021 19:22
Trabzonspor'da, Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor Kulübü, oyuncu Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, oyuncu Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu'nun, 20 Ocak 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

Yapılan fesih anlaşmasına göre, futbolcuya herhangi bir tazminat ödenmediği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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