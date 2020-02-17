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Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

17.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:44
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00'de 'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı antrenmanda yer almazken, Abdülkadir Ömür ile Caleb Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı. Ayrıca, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Nwakaeme de takımla birlikte idman yaptı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: DHA
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