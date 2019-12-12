Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular dayanıklılık çalıştı
Trabzonspor'un bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Basel maçının kamp kadrosunda yer almayan oyuncular, Trabzon'da çalışmalarını sürdürdü.
12.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:35
Trabzonspor'un bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Basel maçının kamp kadrosunda yer almayan oyuncular, Trabzon'da çalışmalarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün saat 11.00'de yardımcı antrenörler eşliğinde yapılan antrenmanda, bordo-mavili futbolcular dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynadı.
Kaynak: DHA
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