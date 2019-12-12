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Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular dayanıklılık çalıştı

Trabzonspor'un bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Basel maçının kamp kadrosunda yer almayan oyuncular, Trabzon'da çalışmalarını sürdürdü.

12.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:35
Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular dayanıklılık çalıştı

'un bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçının kamp kadrosunda yer almayan oyuncular, Trabzon'da çalışmalarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün saat 11.00'de yardımcı antrenörler eşliğinde yapılan antrenmanda, bordo-mavili futbolcular dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynadı.


Kaynak: DHA
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