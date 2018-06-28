Trabzonspor'da Aytaç Kara Sözleşmesini Karşılıklı Olarak Feshetti

2014-15 sezonunun ikinci yarısında Eskişehirspor’dan bordo-mavilere gelen Aytaç Kara, Trabzonspor’la yollarını ayırma kararı aldı.

Trabzonspor'da Aytaç Kara Sözleşmesini Karşılıklı Olarak Feshetti

Önceki akşam toplanan Trabzonspor'un idmanlarına katılmayan ancak kulüpte yöneticilerle bir görüşme yapan Aytaç Kara'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği öğrenildi. Genç oyuncu yönetimle yaptığı görüşmenin ardından da akşam saatlerinde Trabzon'dan ayrıldı.

Öte yandan Trabzonspor'un genç oyuncularından Ramazan Övüç'ün de alacaklarına karşılık kulüpten bonservisini istediği öğrenildi. (Günebakış)

Kaynak: Skorer

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