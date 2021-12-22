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Trabzonspor'da Avcı'dan taraftara çağrı

Trabzonspor'da Avcı'dan taraftara çağrı
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Başakşehir ile önemli bir maça çıkacağız. Cumartesi günü taraftarlarımızı maça bekliyoruz" dedi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) -

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Başakşehir ile önemli bir maça çıkacağız. Cumartesi günü taraftarlarımızı maça bekliyoruz"  dedi.

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, 45 puanla zirvede bulunduğu Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini, 32 puanla ligin 3. sırasında bulunan Medipol Başakşehir karşılaşması ile sonlandıracak. Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında rakibini evinde ağırlamaya hazırlanan bordo mavililer, zorlu mücadeleye hazırlanmak için izin yapmayacak. Altay karşısında büyük efor sarf eden futbolcular bugün saat 16.00'da yapacağı idmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayacak.

AVCI'DAN TARAFTARA ÇAĞRI

Trabzonspor'un 25 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Medical Park Stadyumu'nda yapacağı karşılaşmanın biletleri de satışa sunuldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Başakşehir ile önemli bir maça çıkacağız. Herkes bu sene 'İyi ki Trabzonspor var' diyor. Bu bizi mutlu ediyor. Cumartesi günü taraftarlarımızı maça bekliyoruz"  dedi.

EDGAR'IN DURUMU

Ligin 18. haftasında dün akşam oynanan Altay karşılaşmasında bordo mavili formayla 61. maçına çıkan Edgar Ie, 84. dakikada rakip takımın atağını durdurmaya çalışırken girdiği ikili mücadele sonucu sakatlık geçirdi. Sahayı sedyeyle terk eden ve ilk muayenede dizinde esneme olduğu belirtilen Gineli oyuncunun durumu çekilecek MR sonucuyla belli olacak.


Trabzonspor'da Avcı'dan taraftara çağrı

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Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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