Trabzonspor'da Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Nwakaeme'nin kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildiği ve 1 ay...
Trabzonspor'da Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Nwakaeme'nin kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildiği ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Trabzonspor'da Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Nwakaeme'nin kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildiği ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. - TRABZON
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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