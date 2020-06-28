Trabzonspor'da Alexander Sörloth 6 maç sonra gol attı! Süper Lig'de düne kadar son golünü 22 Şubat'ta deplasmanda Beşiktaş'a karşı atan Sörloth karşılaşmanın henüz başında topu ağlara göndermeyi başardı.

Süper Lig'de düne kadar son golünü 22 Şubat'ta deplasmanda Beşiktaş'a karşı atan Sörloth karşılaşmanın henüz başında topu ağlara göndermeyi başardı.

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarını boş geçtikten sonra özlemini dindiren Kuzeyin Kralı bu sezonki 20. golünü Ankaragücü ağlarına gönderdi.

Ancak Kuzeyin Kralı'nın performansına rağmen galibiyet gelmeyince gol sevinci de yarım kaldı.

Kaynak: Hürriyet