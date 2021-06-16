Trabzonspor'da Ahmet Canbaz'ın sözleşmesi feshedildi
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Trabzonspor'da Ahmet Canbaz'ın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da Ahmet Canbaz'ın sözleşmesi feshedildi
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulübü, oyuncu Ahmet Canbaz'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, oyuncu Ahmet Canbaz'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ahmet Canbaz arasındaki 3 Temmuz 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

Yapılan fesih anlaşmasına göre, futbolcuya herhangi bir tazminat ödenmeyeceği de kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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Trabzonspor'da Ahmet Canbaz'ın sözleşmesi feshedildi - Haberler Spor
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