Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor Kulübünün 78. olağan genel kurulunda, başkanlığa Ahmet Ağaoğlu yeniden seçildi.
Trabzonspor Kulübünün 78. olağan genel kurulunda, başkanlığa Ahmet Ağaoğlu yeniden seçildi.
Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren olağan genel kurulda aidatını yatıran 9 bin 953 üyenin 1354'ü toplam 20 sandıkta oy kullandı.
Diğer yetkili kurulların da seçiminin yapıldığı kongrede tek aday olan Ağaoğlu, geçerli 1152 oyla, 3 yıllığına yeniden bordo-mavili kulüpte başkanlığa getirildi.
AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri
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