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Trabzonspor'da, Ahmet Ağaoğlu güven tazeledi

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Trabzonspor'da, Ahmet Ağaoğlu güven tazeledi

Trabzonspor Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi tamamlandı.

Trabzonspor Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi tamamlandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, tek listeyle girdiği seçimlerde yeniden başkanlığa seçildi.

Trabzonspor'da, Başkan Ahmet Ağaoğlu güven tazeledi. Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren olağan genel kurulda aidatını yatıran 9 bin 953 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. 20 sandıkta 1354 üyenin oy kullandığı seçimlerde 1152 oy alan Ahmet Ağaoğlu, tekrar başkanlığa seçildi. - TRABZON

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan

 Trabzonspor'da olağan genel kurulda seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu, 1152 oy alarak başkanlığa yeniden seçildi.

Trabzonspor'da olağan genel kurulda seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu, 1152 oy alarak başkanlığa yeniden seçildi.

 Son Dakika: Ahmet Ağaoğlu, yeniden Trabzonspor başkanı seçildi

Son Dakika: Ahmet Ağaoğlu, yeniden Trabzonspor başkanı seçildi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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