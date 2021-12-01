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Trabzonspor'da Ağaoğlu'nun listesi yarın Divan Başkanlık Kuruluna sunulacak

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor'da Ağaoğlu'nun listesi yarın Divan Başkanlık Kuruluna sunulacak

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hafta sonu gerçekleştirilecek olağan genel kurulda tek aday olarak seçime girecek.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hafta sonu gerçekleştirilecek olağan genel kurulda tek aday olarak seçime girecek.

Daha önce adaylık başvurusunda bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun listesinin son hali yarın saat 09.00'da Divan Başkanlık Kuruluna teslim edilecek.

Trabzonspor'da 8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçildikten sonra 2 Aralık 2018'deki olağan genel kurulda 3 yıl daha başkanlığa getirilen Ahmet Ağaoğlu, hafta sonu 1335 günlük süreyi tamamlayacak.

Bordo-mavili kulübün 75. olağan genel kurulunda 9 bin 353 üyenin oy verme hakkı bulunuyor.

Genel kurulda kulübün 54 yıllık tarihinde 47. yönetim kurulu seçilecek.

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AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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