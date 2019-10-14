Trabzonspor'da abdulkadir parmak'ta korkulan olmadı

Trabzonspor, sakatlığı nedeniyle A Milli takım kampından ayrılan Abdulkadir Parmak'ın durumunun ciddi olmadığını açıkladı.

14.10.2019 15:32
Trabzonspor'da abdulkadir parmak'ta korkulan olmadı

Trabzonspor, sakatlığı nedeniyle A Milli takım kampından ayrılan Abdulkadir Parmak'ın durumunun ciddi olmadığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Abdulkadir Parmak'ın yapılan tetkikleri sonucunda addüktör kas grubunda sertlik tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Bugün yapılacak antrenmanda riske edilmeyecek olan oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayabileceği öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
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