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Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, Kayserispor'a kiralandı

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, Kayserispor'a kiralandı
AA / Tuğba Yardımcı - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulübü, Abdulkadir Parmak'ı sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Yukatel Kayserispor'a kiraladı.

Trabzonspor Kulübü, Abdulkadir Parmak'ı sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Yukatel Kayserispor'a kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Kayserispor Kulübüne kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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AA / Tuğba Yardımcı - Spor Haberleri

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