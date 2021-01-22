Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın oynaması zor
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Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın oynaması zor

22.01.2021 16:02 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:06
Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın oynaması zor

Trabzonspor, Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Abdulkadir Parmak'ın bu maçta forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 13.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Kadro dışı bırakılan Pereira'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür antrenmanda yer almadı. Abdulkadir Parmak ise takımdan ayrı çalıştı.

PARMAK İÇİN SON KARAR VERİLECEKTrabzonspor'da son yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak çalışan Abdulkadir Parmak'ın Gençlerbirliği maçında oynayıp oynamayacağına, yapılacak son değerlendirmenin ardından karar verilecek. Baker'in de cezası nedeniyle oynayamayacağı karşılaşmada bordo-mavililerde orta sahada alternatif sorunu yaşanırken, sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak'ın da forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, bu maçta orta sahayı Berat, Flavio ve Kamil Ahmet'ten oluşturabileceği, ayrıca kadroya altyapıdan bazı isimleri de dahil edebileceği kaydedildi.Trabzonspor, yarın saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın oynaması zor
Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın oynaması zor
Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın oynaması zor
Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın oynaması zor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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