Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak affedildi

Trabzonspor'da Galatasaray maçındaki disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak'a af çıktı.

Trabzonspor'da Galatasaray maçındaki disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak'a af çıktı..

Bordo-mavili camia, yönetim kurulu ve teknik heyetten özür dileyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusun affedildi. Abdulkadir Parmak, bordo-mavili ekibin yeni sezon kamp kadrosuna dahil edilecek.Konuyla ilgili bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan futbolcumuz Abdulkadir Parmak yönetim kurulumuzdan, teknik heyetimizden ve camiamızdan özür dilemiştir. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı bu özrün ardından Abdülkadir Parmak ile bugün bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından oyuncumuzu affettiğini ve yeni sezon kampına dahil edeceğini yönetim kurulumuza bildirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı