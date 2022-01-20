Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sol kasığında kas yaralanması tespit edildi - Haberler Spor
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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sol kasığında kas yaralanması tespit edildi

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sol kasığında kas yaralanması tespit edildi
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor'un dün Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Trabzonspor'un dün Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavili kulübün internet sitesinde, Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Dün oynadığımız karşılaşmada sol kasığından sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün bugün çekilen MR'ında sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu, hafta sonundaki Galatasaray maçında takımda yer alamayacak.

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Abdülkadir Ömür, Giresunspor, Trabzonspor, Spor, Haber

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