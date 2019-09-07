Trabzonspor'da abdülkadir ömür şoku

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün, sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

07.09.2019 15:55
Trabzonspor'da abdülkadir ömür şoku

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün, sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş mücadelesinde AEK ile oynadığı karşılaşmanın 44'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve ligdeki Fenerbahçe maçında da forma giyemeyen Abdülkadir Ömür'e yapılan kontrollerin ardından sol dizinde menüsküs yırtığı tespit edildiği belirtildi. 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedilen genç oyuncunun 1 hafta içerisinde ameliyat olacağı kaydedildi.
Bu sezon Avrupa Ligi ve Süper Lig'de toplam 6 maçta forma giyen Abdülkadir Ömür, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.


- Trabzon
Kaynak: DHA
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