Trabzonspor'da 54'üncü yıldönümü coşkusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor'da 54'üncü yıldönümü coşkusu

Trabzonspor'da 54'üncü yıldönümü coşkusu
Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor

2 Ağustos 1967 tarihinde kurulan Trabzonspor Kulübü, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk alanında düzenlenen etkinlikle 54'üncü yılını kutladı.

2 Ağustos 1967 tarihinde kurulan Trabzonspor Kulübü, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk alanında düzenlenen etkinlikle 54'üncü yılını kutladı.

Saat 10.00'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk alanında pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen Kuruluş yıl dönümü etkinliğine; Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ak Parti Trabzon Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu ile Muhammet Balta, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, Trabzonsporlu yöneticiler, eski başkan ve yöneticiler, kurul üyeleri, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Divan Başkanı Ali Sürmen ile Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun Atatürk anıtına çelenk sunumuyla devam etti.

SAĞIROĞLU: UMUYORUM CAMİAMIZA ÖZLEDİĞİMİZ SEVİNÇLERİ YAŞATIRIZÇelenk sunumunun ardından açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu belirterek, "Trabzonspor çok büyük bir ailedir. Bu ailenin her bir ferdi Trabzonspor'un başarısını ister, onun başarısı ile gurur duyar ve mutlu olur. Bizler de Trabzonspor'un başarısı için var gücümüzle çalışıyoruz. Umuyorum ki bu gayretimizin sonucunda camiamıza özlediğimiz sevinçleri yaşatırız" dedi.SÜRMEN: CUMHURİYETLE BİRLİKTE DOĞMUŞ BİR KULÜBÜZDivan Başkanı Ali Sürmen ise yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un kökünün Cumhuriyetin mücadele yıllarına dayandığını ifade ederek, "Cumhuriyetle birlikte doğmuş bir kulübümüz. Türkiye'de kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün onur üyesi yapıldığı tek kulübüz. O nedenle Trabzonspor tarihini çok iyi bilmek zorundayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar günün anısına Atatürk anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Bordo-mavili taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'ya da etkinlik boyuncu yoğun ilgi gösterirken, bolca hatıra fotoğrafı çekildi.

Trabzonspor'da 54'üncü yıldönümü coşkusu
Trabzonspor'da 54'üncü yıldönümü coşkusu
Trabzonspor'da 54'üncü yıldönümü coşkusu
Trabzonspor'da 54'üncü yıldönümü coşkusu
Trabzonspor'da 54'üncü yıldönümü coşkusu
Trabzonspor'da 54'üncü yıldönümü coşkusu
Trabzonspor'da 54'üncü yıldönümü coşkusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam

Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği Emre Mor'u hiç düşünmeden reddetti
Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği Emre Mor'u hiç düşünmeden reddetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Varank Fahrettin Altun
Magazin Gülşen Haluk Levent Burcu Biricik Sevda Erginci
Spor Ali Koç Muslera Mete Gazoz Burak Elmas Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzonspor'da 54'üncü yıldönümü coşkusu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 11:52:45. #1.14#

title