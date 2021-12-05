Trabzonspor'da 3'üncü Ahmet Ağaoğlu dönemi

AYDIN (DHA) - Trabzonspor'da 78'inci Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemleri sona erdi. Yönetim kurulunu revize eden başkan Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübe 3'üncü kez başkan seçildi.

Bordo mavili camia, 54 yıllık tarihinin 47'nci yönetim kurulunu seçmek için sandık başında gitti. Trabzonspor delegeleri, 4-5 Aralık tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılan kongrenin ikinci gününde Yönetim, Denetim, Sicil, Disiplin ile Arşiv ve Müze Kurullarını seçmek için oy kullandı. 9 bin 353 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu Genel Kurul'da bin 354 delege oy kullandı. Ahmet Ağaoğlu, tek aday olarak girdiği genel kurulda bin 152 oy alarak yeniden başkan seçildi.

ARŞİV VE MÜZE KURULU'NDA REKABET

Trabzonspor'un 78'inci Genel Kurulu'nda oy sayım işlemlerinin ardından yeni kurullar belirlendi. Sonuçlara göre Denetim Kurulu 828, Sicil Kurulu 773, Disiplin Kurulu 744 oy aldı. 2 adayın yarıştığı Arşiv ve Müze Kurulu'nda da adaylardan Mehmet Salih Uzun 727, Osman Can ise 551 oy aldı.

Osman Can, Şirin Murathanoğlu Yazıcı, Gökhan Gözaçan, Aydın Camcı, Turgay Özdemir, Kadir Kapucu, Atakal Al, Kadircan Özer.