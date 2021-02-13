Trabzonspor'da 3 oyuncunun korona testi pozitif
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Trabzonspor'da 3 oyuncunun korona testi pozitif

13.02.2021 11:56 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:00
Trabzonspor'da 3 oyuncunun korona testi pozitif

Süper Lig'in 25'inci haftasında bugün evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonsopr'da 3 futbolcunun koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Süper Lig'in 25'inci haftasında bugün evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonsopr'da 3 futbolcunun koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Perşembe günü rutin olarak yapılan COVID-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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