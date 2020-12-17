Trabzonspor 3 oyuncu takımdan ayrı çalışacak
17.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:01
Trabzonspor'da, Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek.
Trabzonspor'da, Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir" denildi. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı