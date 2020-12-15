Trabzonspor'da iki oyuncunun testti pozitif çıktı

Trabzonspor'da iki oyuncunun testti pozitif çıktı.

Bordo-mavili ekipte iki oyuncuda korana virüse rastlandı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün rutin olarak uyguladığınız Covid 19 testlerinde bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmış, bir başka oyuncumuzun testi negatif olmasına rağmen bugün gelişen semptomlar sonrası oyuncumuza yeni bir test uygulanmış ve sonucu pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuz da izolasyona alınarak tedavilerine başlanmıştır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı