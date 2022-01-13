Trabzonspor'da 2 pozitif vaka
Trabzonspor, iki futbolcusunun rutin gerçekleştirilen covid-19 PCR kontrollerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Trabzonspor, iki futbolcusunun rutin gerçekleştirilen covid-19 PCR kontrollerinin pozitif çıktığını açıkladı.Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."- İstanbul
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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