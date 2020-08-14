Trabzonspor'da 1 futbolcu pozitif! Trabzonspor'da 1 futbolcuda korona virüs testi sonucu pozitif çıktı.

Trabzonspor'da 1 futbolcuda korona virüs testi sonucu pozitif çıktı.

Trabzonspor'da 1 futbolcunun korona virüs belirtilerini hissetmesi nedeniyle yapılan testin sonucunda sonuç pozitif çıktı. Bordo-mavililerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu, ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı belirtildi. Trabzonspor'da 17 Ağustos tarihinde yeni sezon hazırlıkları için tesislerde toplanacak futbolcular için ise aynı gün gruplar halinde korona virüs testi yapılacak.

(İHA)

Kaynak: İHA