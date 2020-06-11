Trabzonspor Covid-19 testleri negatif çıktı Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, maç öncesi yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı.

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, maç öncesi yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı.

Bordo-mavili kulüpten testlerle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin yedincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi. - TRABZON

Kaynak: İHA