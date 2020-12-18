Trabzonspor çıkış arıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trabzonspor çıkış arıyor

18.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:01
Trabzonspor çıkış arıyor

Ziraat Türkiye Kupası'na ilk maçında veda eden ve ligde de son iki maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, yarın sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup ederek kötü gidişata son vermeyi ve çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası'na ilk maçında veda eden ve ligde de son iki maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, yarın sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup ederek kötü gidişata son vermeyi ve çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da gözler lige çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası'na ilk maçında veda eden ve ligde de bekleneni veremeyen bordo mavililer, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek kötü gidişata son vermek istiyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYORTrabzonspor'da hasta olan Abdülkadir Ömür ile Salih Karvazlı bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Diabate, Plaza ve Bilal de alınan kararla kadro dışı bırakıldı. Kupada Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmada ideal 11'ine göre 5 değişiklik yapan teknik direktör Abdullah Avcı'nın Çaykur Rizespor karşısında ideal kadroya dönüş yapması, buna ek olarak sakatlıktan dönen Nwakaeme, Djaniny ve kupa mücadelesinde performansı beğenilen Yusuf'a da bu maçta forma vermesi bekleniyor.ÇAYKUR RİZESPOR İLE 39'UNCU RANDEVUTrabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da oynanacak maçla ligde 39'uncu kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 38 maçta bordo mavililerin 25, konuk ekibin ise 5 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor bu maçlarda 81 gol kaydederken, kalesinde 31 gol gördü.MUHTEMEL KADROKaradeniz ekibinin muhtemel 11'i şöyle: Uğurcan - Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon- Abdulkadir Parmak, Baker- Yusuf, Ekuban, Nwakaeme, DjaninySAKAT: Abdülkadir Ömür - Salih Karvazlı (Hasta)

CEZALI: Yok


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Varank Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Cem Yılmaz Şevket Çoruh Serdar Ortaç
Spor Çağdaş Atan Pierre Webo Samet Aybaba Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Dava Kredi Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor çıkış arıyor | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 10:06:20. #1.14#
title