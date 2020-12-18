Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek

18.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:20
Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Adana Demirspor'a penaltı atışları sonucu elenen bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek moral bulmak istiyor.

Karadeniz ekibinde hasta olan Abdulkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer alamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Neymar Samet Aybaba Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Dava Kredi Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 10:20:37. #1.14#
title