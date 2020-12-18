Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek
18.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:20
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Adana Demirspor'a penaltı atışları sonucu elenen bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek moral bulmak istiyor.
Karadeniz ekibinde hasta olan Abdulkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer alamayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç