Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

18.12.2020 19:07 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:10
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

İki Karadeniz ekibi arasında Medical Park Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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