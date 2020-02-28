Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlandı
Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım, idmanın ardından kampa girdi.
Trabzonspor, yarın saat 17.00'de Medical Park Stadı'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Kaynak: AA