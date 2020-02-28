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Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlandı

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

28.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:32
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlandı

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, 'nde yapılan antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım, idmanın ardından kampa girdi.

Trabzonspor, yarın saat 17.00'de Medical Park Stadı'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Kaynak: AA

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