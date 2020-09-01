Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının günü değişti
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan hazırlık karşılaşması 4 Eylül 2020 Cuma günü 17.00'ye alındı.
01.09.2020 11:42 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:47
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan hazırlık karşılaşması 4 Eylül 2020 Cuma günü 17.00'ye alındı.
Daha önce Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Çaykur Didi Stadı'nda oynanacağı açıklanan hazırlık maçının tarihi değişti. Yeni planlamaya göre; karşılaşma 4 Eylül Cuma günü 17.00'de oynanacak.
(İHA)
Kaynak: İHA