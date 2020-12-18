Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

18.12.2020 18:46 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:51
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetiminde gerçekleştirilen antermanda bordo-mavililer taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirerek maç saatini beklemeye başladı. - TRABZON

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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