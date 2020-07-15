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Trabzonspor CAS'ta umutlu

Görüşme video konferans yoluyla gerçekleşecekCAS Hakimi ile toplantıya Başkan Ahmet Ağaoğlu da dahil olacakİbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,Trabzonspor'un Uluslararası Tahkim Kurulu'nun (CAS) davası yarın görülecek.

Trabzonspor CAS'ta umutlu
15.07.2020 15:30 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:57

Görüşme video konferans yoluyla gerçekleşecek

CAS Hakimi ile toplantıya Başkan Ahmet Ağaoğlu da dahil olacak

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,

Trabzonspor'un Uluslararası Tahkim Kurulu'nun (CAS) davası yarın görülecek. Kovid 19 pandemisi nedeniyle görüşme video konferans yardımıyla yapılacak.

2016 yılında UEFA ile Finansal Fair-Play (FFP) anlaşması yapan Trabzonspor'un, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 3 Haziran 2020 tarihinde Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men edilmesine karar verildi. Trabzonspor cephesinde hazırlanan güçlü bir savunmayla bu karara itiraz yapıldı ve CAS'a başvuruldu.

Video konferans yöntemiyle yarın görüşülecek davaya Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da dahil bir çok yönetici yer alacak.

YÖNETİMİN SON 2 YILDAKİ ATILIMLARI BÜYÜK AVANTAJ

CAS ile görülecek davaya yönetiminde büyük bir çoğunluğunun katılacağı öğrenilirken, bordo mavili takım da cezanın kaldırılmasını bekliyor. Oyuncu satışları, alt yapıya yatırım ve sponsor gelirleriyle ekonomik anlamda büyük atılımlar yapan Trabzonspor'un savunmasında oyuncuların ödemelerini gününü gününe alması ve geçmiş borçların da bulunmaması bordo-mavili kulübün elini güçlendiriyor. Özellikle FIFA'da yer alan dosyaları tek tek çözüme kavuşturan Ağaoğlu yönetimi CAS'ın vereceği kararın olumsuz olmasının bu olumlu yapıya büyük bir etki yapacağını da savunmada sunacak.

USTA'NIN İMZASI KRİTİK

Trabzonspor'un eski başkanlarından Muharrem Usta'nın da geçmişe dönük alacaklarından 38 milyon 438 bin 477 TL'lik kısmını kulübe bağışlaması da duruşmada bordo-mavililerin avantajına olacak

MANCHESTER CITY KARARI UMUT OLDU

İtiraza ilişkin kararın davanın görüşüleceği gün sonuçlanacağı duyurulurken, CAS'tan Trabzonspor'u umutlandıran bir karar Manchester City ile çıktı. Avrupa kupalarından 2 yıl men cezası aldığı açıklanan Manchester City'nin men cezası kaldırıldı. CAS'ta yaşanan bu gelişme ile bordo-mavili camia, İngiliz ekibi ile ilgili alınan kararın emsal oluşturmasını bekliyor.


Kaynak: DHA

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