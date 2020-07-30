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Trabzonspor CAS kararı sonrası İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidecek

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetmesinin ardından bordo-mavili kulüp İsviçre Federal Mahkemesi'ne giderek kararı kalkmasını isteyecek.

Trabzonspor CAS kararı sonrası İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidecek
30.07.2020 18:49 | Son Güncelleme: 30.07.2020 20:26

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetmesinin ardından bordo-mavili kulüp İsviçre Federal Mahkemesi'ne giderek kararı kalkmasını isteyecek.

Bordo-mavili kulübe CAS'tan kötü haber geldi. Spor Tahkim Mahkemesi, Karadeniz ekibinin Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Trabzonspor yönetimi bunun üzerine İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurarak kararın düzeltilmesini isteyecek.

Bordo-mavili kulübün, kararla ilgili detayların ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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