Trabzonspor, CAS'ın Manchester City kararını araştırmaya başladı
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Trabzonspor, CAS'ın Manchester City kararını araştırmaya başladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, UEFA'ya karşı CAS davasını kazanması üzerine Trabzonspor da 16 Temmuz'da CAS'ta yapılacak olan duruşma öncesi verilen kararı araştırmaya başladı.

Trabzonspor, CAS'ın Manchester City kararını araştırmaya başladı
13.07.2020 12:57 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:16

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, UEFA'ya karşı CAS davasını kazanması üzerine Trabzonspor da 16 Temmuz'da CAS'ta yapılacak olan duruşma öncesi verilen kararı araştırmaya başladı.

UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesine karar vermişti. Yaşanan gelişmeler üzerine tüm hazırlıklarını yapan Trabzonspor İsviçre'deki avukatlarıyla birlikte CAS'a itiraz etmişti. 16 Temmuz'da CAS'ta görülecek duruşma öncesinde ise Manchester City, UEFA'ya karşı CAS davasını kazanması ve 2 yıllık Avrupa'dan men cezası kaldırarak para cezasına çevirilmesi üzerine bordo-mavili kulüpte kararla ilgili harekete geçti.

CAS konuyla ilgili gerekçeli kararını henüz açıklamasa da Trabzonspor'un İsviçre'deki avukatları süreçle ilgili 16 Temmuz'da görülecek duruşma öncesi emsal teşkil edebilecek konular üzerinde çalışmalarına hız vermiş durumda. Gerekçeli kararın duruşma öncesinde açıklanması halinde bordo-mavili kulüp 3 gün sonra yapılacak olan duruşmaya daha güçlü girebilecek.

CAS, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesine karar vermişti. Para cezası ile ilgili ise bir karar açıklamamıştı. Manchester City, verilen 2 yıllık men cezası ve 30 milyon Euro para cezasının ise 10 milyon Euro'ya indirilmesi, 16 Temmuz'da yapılacak olan duruşma öncesi Trabzonspor'u umutlarını artırdı.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İHA

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