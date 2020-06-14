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Trabzonspor, CAS'a başvurusunu yaptı

UEFA tarafından 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası alan Trabzonspor, bu karara itirazı için dosyasını CAS'a gönderdi.

Trabzonspor, CAS'a başvurusunu yaptı
14.06.2020 19:31 | Son Güncelleme: 14.06.2020 20:08

UEFA tarafından 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası alan Trabzonspor, bu karara itirazı için dosyasını CAS'a gönderdi.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol kurumu tarafından finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS'a itiraz için gerekli dosyayı gönderdi. Yaklaşık 28 sayfalık bir savunma hazırlayan bordo-mavili kulübün avukatları, cezanın kalkması için gerekli hamleleri yaptığı ve düzenledikleri savunmalarını CAS'a gönderdiğini açıkladı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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