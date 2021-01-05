Trabzonspor, Campi'yi Fatih Karagümrük'e kiraladığını KAP'a bildirdi
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Trabzonspor, Campi'yi Fatih Karagümrük'e kiraladığını KAP'a bildirdi

05.01.2021 22:21 | Son Güncelleme: 05.01.2021 22:24
Trabzonspor, Campi'yi Fatih Karagümrük'e kiraladığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor Kulübü, Arjantinli stoper oyuncusu Gaston Campi'yi bedelsiz olarak sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiraladı.

Trabzonspor Kulübü, Arjantinli stoper oyuncusu Gaston Campi'yi bedelsiz olarak sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gaston Matias Campi'nin, Fatih Karagümrük A.Ş.'ye, 2020-21 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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