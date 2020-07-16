Trabzonspor çalışmalarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla sürdürdü.
16.07.2020 20:15 | Son Güncelleme: 16.07.2020 21:23
Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.Bordo mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: DHA