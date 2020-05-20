Trabzonspor çalışmalarını sürdürdü
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti.
20.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:20
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde günün ilk antrenmanını yaptı.
Antrenmanda futbolcular, toparlanma çalışması gerçekleştirdi. Takım, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA