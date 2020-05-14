Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti.
14.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:50
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, toparlanma çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım, günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA