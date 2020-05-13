Trabzonspor çalışmalarını sürdürdü
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti.
13.05.2020 20:50 | Son Güncelleme: 13.05.2020 20:50
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: AA