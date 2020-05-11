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Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü
11.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:26

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.

Futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Antrenmanda futbolcular kuvvet çalışmaları yaparak, ayak tenisi oynadı. Bazı futbolcular ise salonda çalıştı.

Bordo- mavili takım, günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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