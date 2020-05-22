Trabzonspor, çalışmalarını akşam antrenmanıyla sürdürdü Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla tamamladı.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla tamamladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan akşam antrenmanında futbolcular, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Antrenman öncesinde geçtiğimiz günlerde yeni yaşlarını kutlayan futbolcular Manuel da Costa ve Guilherme için doğum günü pastası kesildi.

Haftasonunu izinli geçirecek bordo-mavililer, hafta başı yeniden çalışmalarına başlayacak.

Kaynak: AA