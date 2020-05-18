Trabzonspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti
Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlaması öncesi hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.
18.05.2020 21:30 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:30
Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlaması öncesi hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.
Hafta sonunu izinli geçiren bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde bir araya gelerek, basına ve taraftara kapalı akşam antrenmanı gerçekleştirdi.
Futbolcular kuvvet çalışması yaparak ayak tenisi oynadı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: AA