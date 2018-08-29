Trabzonspor, Caleb Ekuban ile Sözleşme İmzaladı

Trabzonspor'un, İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'dan kiraladığı Caleb Ekuban, Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ile Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu'nun da yer aldığı törenle sözleşme imzaladı.

"TRANSFERDE BİR SÜRPRİZ OLMAZSA KATILIM OLMAYACAK"

Asbaşkan Hacısalihoğlu transferde durgunluk, ara dönemi verdiklerini kaydederek, "Trabzon'da, tanıtılacak tarihi ve turistik yer çok. O nedenle Trabzonspor'da transfer bitmez. Gelecek sene de tanıtma imkanı olsun, tanıtacak yer kalsın diye belki bir kısmını ara döneme belki bir kısmını sezon sonuna bırakırız. Şimdilik transfere bir durgunluk, ara dönemi verildi diyebiliriz. Sürpriz bir durum olmazsa, pek katılım olmaz" ifadelerini kullandı.

"OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Forvet oyuncusu Caleb Ekuban ise, büyük bir kulübe geldiğini belirterek, "Kulübümüze ve bütün yöneticilerimize beni buraya getirdikleri ve fırsat verdikleri için teşekkür ediyorum. Trabzonspor'un bana olan ilgisini duyduğumda buranın büyük kulüp olduğunu biliyordum. Geldiğimde de bana anlatılan tarihiyle geçmişiyle beraber ne kadar doğru bir seçim yaptığımı tekrardan görmüş oldum. Burada oynamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

"BURAK VE RODALLEGA'DAN DAHA FAZLASINI YAPMAK İÇİN MÜCADELE GÖSTERECEĞİM"

Ekuban, geçen yıl yaşadığı performans düşüklüğü ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Futbolu biliyorsunuz, bazen en yukarılarda gezersiniz, bazı sakatlıklar ve yaşadığınız sorunlardan dolayı da istediğiniz performansı gösteremezsiniz. Bende geçen sene yaşadığım sakatlıklardan dolayı kötü bir sezon tecrübe ettiğimi söyleyebilirim. Ama şuanda tamamen fit durumdayım. Takıma yardımcı olabilecek, takım için elimden geleni yapabilmek için hazırlığımı yapmış durumdayım. Burak Yılmaz ve Rodallega ile harika oyuncular, harika futbolcular. Bende onların burada yaptıklarını belki ileride daha da fazlasını yapabilmek adına buradayım. Onlardan bir şeyler öğrenebilmek ve paylaşabilmek adına buradayım. Benim de hedefim en az onlar kadar takıma fayda sağlayabilmek. Belki onlardan daha fazlasını yapmak için elimden gelen mücadeleyi göstereceğim" diyerek açıklamalarını tamamladı.